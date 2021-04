Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, versuchter Raub, Mountainbikefahrer will Fußgänger Rucksack entreißen

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstagmorgen (20.04.21) gegen 07.45 Uhr ist ein 49-jähriger Fußgänger auf dem Schwarzen Weg von einem unbekannten Täter angegangen worden. Der Täter versuchte, den Rucksack des 49-Jährigen zu stehlen. Dies misslang. Den Schilderungen des Geschädigten zufolge lief er auf dem Schwarzen Weg in Richtung Osnabrücker Straße. Er trug seinen Rucksack locker über der Schulter, als sich auf Höhe des dortigen Kraftwerks der Unbekannte von hinten auf einem Fahrrad näherte. Im Vorbeifahren griff der Täter nach dem Rucksack. Der 49-Jährige hielt diesen jedoch fest, so dass es nicht zum Diebstahl kam. Durch das Festhalten stürzte der Geschädigte jedoch und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter konnte ohne Beute flüchten. Es handelte sich den Angaben zufolge um einen jungen, männlichen Mountainbike-Fahrer, etwa 15 Jahre alt. Der junge Mann war schlank, er trug weiße Turnschuhe, eine blaue Jeans und ein helles T-Shirt. Über dem T-Shirt trug er eine schwarze Weste mit Kapuze, die er sich über den Kopf gezogen hatte. Das Mountainbike war mattschwarz. Eine sofortige Fahndung der Polizei im Nahbereich hatte keinen Erfolg. Die Polizei in Ibbenbüren sucht daher Zeugen des versuchten Raubs, Hinweise werden unter Telefon 05451/5914315 entgegengenommen.

