Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Anhalte-Signal ignoriert und weitergefahren

Weißkeißel (ots)

Am Montagnachmittag hat der Führer eines polnischen Ford Galaxy das Anhalte-Signal der Bundespolizei ignoriert und ist ohne zu Zögern weitergefahren. Auf der Ringstraße in der ostsächsischen Gemeinde Weißkeißel (Landkreis Görlitz) sollte der rote VAN einer Fahndungskontrolle unterzogen werden. Aber anstatt zu bremsen, beschleunigte der Unbekannte hinter dem Lenkrad und gefährdete mit seinem Manöver den Kontrollbeamten. In diesem Fall eilten die Bundespolizisten bis ins ca. 20 Kilometer entfernte polnische Trzebiel (Triebel) hinterher, verloren dort aber endgültig den Sichtkontakt zu dem Ford. Immerhin blieb durch die Nacheile so viel Zeit, sich ein paar Wiedererkennungsmerkmale der drei männlichen Passagiere einzuprägen. Das Motiv für das Davonfahren könnte möglicherweise beim Halter des Galaxy gelegen haben. Schließlich lässt die Staatsanwaltschaft Dresden seit sechs Jahren mit einem Haftbefehl nach dem 42-jährigen polnischen Bürger fahnden.

