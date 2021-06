Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nach Motorradunfall sucht Polizei Zeugen

Kirchhundem (ots)

Am Samstag (26. Juni) gegen 13.40 Uhr kam es auf der L553 im Ortsteil Oberhundem zu einem Motorradunfall (siehe Pressebericht vom 26.06.21). Hier war ein 72-Jähriger aus ungeklärten Gründen gestürzt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, er schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine Motorradgruppe, die zum Unfallzeitpunkt in Richtung Würdinghausen fuhr. Nach Angaben von Zeugen hätten diese die Gruppe, in welcher der Verletzte fuhr, überholt. Auffällig an der Kleidung der gesuchten Zeugen seien Jacken/ Oberteile gewesen, die mit einem Logo versehen waren. Abgelesen wurde der Begriff "Knieschleifer" und ein Name einer Stadt.

Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, die zur Unfallzeit die L553 befahren haben. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt, aus Richtung Rhein-Weser-Turm kommend, ca. 500 Meter hinter der Kurve am "Wasserrad".

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Lennestadt (Herr Rüthing) 02723-9269-4130 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell