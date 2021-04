Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210405 - 0394 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Streifenwagen beschädigt - Festnahme

Frankfurt (ots)

(hol) Am Nachmittag des Karfreitags (02.04.21) warf ein Mann die Seitenscheibe eines Streifenwagens mit einer Bierflasche ein. Kurz darauf nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 17:00 Uhr stand der Funkwagen in der Moselstraße, weil die Beamten zur Unterstützung eines Teams von Rettungssanitätern herbeigeeilt waren. Diesen Umstand nutzte zunächst Unbekannter aus, näherte sich dem geparkten Streifenwagen und schmetterte eine Bierflasche gegen das Seitenfenster. Dieses ging dadurch zu Bruch, der Täter entkam zunächst. Allerdings konnte die Tat durch die Überwachungskamera eines nahegelegenen Kiosks aufgezeichnet werden. Anhand der Bilder des Täters gelang im Rahmen der Fahndung die Festnahme eines 21-jährigen Tatverdächtigen. Dieser befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, so dass ihn die Beamten im Anschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus vorstellten, wo er aufgenommen wurde.

