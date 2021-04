Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210402 - 0391 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Mann entblößt sich vor 48-jähriger Frau

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend kam es im Stadtteil Bergen-Enkheim zu einer exhibitionistischen Handlung. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Gegen 20:00 Uhr war eine 48-jährige Frau im Bereich der Victor-Slotosch-Straße unterwegs, als ihr ein, an einer Bushaltestelle stehender, Mann auffiel. Dieser hatte seine Hose bis zu den Knien heruntergelassen und manipulierte an seinem erigierten Glied. Sofort alarmierte die Frau die Polizei. Den Beamten gelang es, den 35-jährigen Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle festzunehmen. In Ermangelung von Haftgründen setzten die Beamten ihn nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

