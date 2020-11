Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in einem Mehrfamilienhaus

BremerhavenBremerhaven (ots)

Gegen 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Bremerhaven Lehe alarmiert. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung, weitere Bewohner des Hauses konnten das Objekt selbstständig verlassen. Die Einsatzkräfte hatten nach kurzer Zeit das Feuer gelöscht, im Anschluss wurden die Wohnung und der Treppenraum vom Rauch befreit. Während der Löschmaßnahmen wurde die angrenzende Rickmersstr. durch die Polizei gesperrt. Über die Schadenshöhe kann keine Aussage getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: SAN



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell