POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger (07.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 69 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße zwischen dem Rathaussteg und der Alten Donaubrücke ereignete.

Der 69-Jährige überquerte die Stuttgarter Straße aus Richtung Nordstadt in Richtung Donauufer und ging vor einem auf der Geradeausspur wartenden Klein-Lkw weiter über die Fahrbahn. Beim anschließenden Überqueren der Rechtsabbiegespur wurde er frontal durch den an dem Klein-Lkw vorbeifahrenden Mercedes-Benz Vito eines 81 Jahre alten Fahrzeugführers erfasst und stürzte anschließend auf die an der Straße angrenzende Grünfläche.

Der Fußgänger mit Wohnsitz im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald war möglicherweise nicht ortkundig und sich offensichtlich nicht der Gefährlichkeit einer Überquerung der Stuttgarter Straße an dieser Stelle bewusst. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht und dort in stationäre Behandlung genommen.

Am Mercedes Vito entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

