POL-OE: Einbruch in Café

Attendorn (ots)

In der Nacht von Montag (28. Juni, 19 Uhr) auf Dienstag (29. Juni, 10.55 Uhr) sind Unbekannte in ein Café "Am Biggedamm" in Attendorn eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie eine dort vorhandene Glastür auf und drangen so in den Innenbereich ein. Vermutlich durchsuchten sie einen Gastraum. Dann traten die Täter eine Zwischentür auf, um schließlich in weitere Räume des Cafés zu gelangen. Schließlich wurde ein Schließfach eines Mitarbeiters geöffnet. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Die Beamten erschienen vor Ort und sicherten Spuren. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

