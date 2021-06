Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol hat am Montag (28. Juni) gegen 20.45 Uhr eine 58-Jährige einen Unfall mit ihrem Pkw verursacht. Dabei blieb sie unverletzt und es kam zu keinem Fremdschaden. Die Betroffene gab an, dass sie auf dem Weg von Wenden nach Rothemühle war. Aufgrund des Verkehrsaufkommens entschied sie sich, Schleichwege zu nutzen. An der Unfallstelle kam sie von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die Autofahrerin zwar unverletzt war, aber unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die 58-Jährige begleitete die Beamten zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache. Zudem wurde ihr das Führen von Fahrzeugen untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige geschrieben. Verwandte veranlassten die Bergung des Pkw.

