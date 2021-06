Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zigarettenautomat in Freizeitpark aufgebrochen

Kirchhundem (ots)

Zwischen Sonntag (27. Juni, 19 Uhr) und Dienstag (29. Juni, 8.15 Uhr) sind Unbekannte in einen Freizeitpark in Kirchhundem-Rinsecke eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kletterten sie über ein Tor und verschafften sich so Zugang zum Park. Anschließend hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand einen dort befindlichen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Der Beutewert ist derzeit noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden am Eingangstor und an dem Automaten im insgesamt vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell