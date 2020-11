Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Fahrzeug sucht Besitzer

Wem gehört der Opel Corsa?

Geldern-Walbeck

Verdunkelte Seitenscheiben, diverse Aufkleber und auffällige kupferfarbene Felgen - so wie es aussieht hat da jemand einigen Aufwand betrieben um seinen schwarzen Opel Corsa so herzurichten. Umso verwunderlicher, dass der Wagen am heutigen Montagmorgen (16.11.2020) gegen 06:50 Uhr auf dem Gelände einer Gartenbaufirma an der Straße "An der Seidenweberei" zurückgelassen wurde.

Der PKW ist mit mehreren Aufklebern mit den Schriftzügen "Pins Wash", "Gefällt mir" und dem dazugehörigen Daumen, sowie "two words one finger" beklebt.

Der Corsa war verschlossen und mit falschem Kennzeichen ausgestatten - vom Fahrer keine Spur. Bislang ist unklar, ob der Wagen gestohlen wurde oder auf diese Weise entsorgt werden sollte.

Die Polizei sucht nun Hinweise zur Klärung der Hintergründe, insbesondere damit Besitzer und sein Corsa wieder vereint werden können.

Wer vermisst seinen Opel Corsa mit den auffälligen orangen Felgen oder kennt den Besitzer?

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

