Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Holzhaus

Wenden (ots)

In der Zeit von Dienstag (29. Juni, 17 Uhr) bis Mittwoch (30. Juni, 13 Uhr) sind Unbekannte in eine Holzhütte, die an einem Waldweg in der Nähe der Straße "Zum Jagdhaus" in Wenden-Schönau liegt, eingedrungen. Dort hebelten die Täter vermutlich Holztüren auf, um sich Zugang zum Inneren zu verschaffen. Sie entwendeten einen Akkuschrauber sowie einen Multicutter der Marke Bosch im Wert von rund 300 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell