POL-HS: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Wassenberg (ots)

Am 1. Juni (Dienstag) ereignete sich gegen 7.50 Uhr auf der Erkelenzer Straße ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau aus Wassenberg und ein 23-jähriger Wegberger befuhren mit ihren Kraftfahrzeugen die Erkelenzer Straße von Wildenrath kommend in Richtung Roermonder Straße. Im Fahrzeug der Frau befand sich zudem ihr 13-jähriger Sohn. In Höhe eines Verbrauchermarktes beabsichtigte die Wassenbergerin nach rechts auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Sie musste anhalten, da zu diesem Zeitpunkt ein 10-jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg fahrend den Einfahrtsbereich zum Parkplatz kreuzte. Der PKW-Fahrer aus Wegberg fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf und schob dieses in den Einfahrtsbereich, wo es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin kam. Beide Kinder sowie die 34-jährige Frau wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

