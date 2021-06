Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junge Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hückelhoven-Millich (ots)

Ein 56-jähriger Wassenberger befuhr am Dienstagmorgen (1. Juni) gegen 7.20 Uhr, mit seinem PKW in Millich die Gronewaldstraße in Richtung Millich. Beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs in Richtung der Auffahrt zur Autobahn 46 in Richtung Düsseldorf kollidierte er mit einer 13-jährigen Fahrradfahrerin aus Hückelhoven. Diese kreuzte die Ausfahrt des Kreisverkehrs auf dem Radweg. Die Radfahrerin stürzte hierbei und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell