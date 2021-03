Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Abgängige ältere Dame aus Seniorenpflegeheim aufgefunden

29221 Celle (ots)

Am Montag, 15.03.2021, gegen 03:45 Uhr, wurde durch eine Mitarbeiterin eines Seniorenpflegheheims in der Blumlage mitgeteilt, dass eine 92 Jährige Dame nicht aufzufinden sei und vermutlich mit ihrem Rollator das Seniorenpflegeheim in nicht bekannte Richtung verlassen habe.

Die 92 Jährige Dame sei um ca. 01:30 Uhr letztmalig gesehen worden und sei vermutlich nur leicht bekleidet, da Jacke und Straßenschuhe in ihrem Zimmer befindlich seien.

Seitens der hiesigen Dienststelle wurden daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen im Ortsteil Blumlage und Altencelle durchgeführt.

Gegen 04:30 Uhr konnte die ältere Dame im Bereich der Hospitalwiesen durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Celle auf einem Schotterweg vor ihrem Rollator sitzend angetroffen werden.

Stark unterkühlt und kraftlos wurde die abgängige Dame dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben, seitens der eingesetzten Polizeibeamten wird eine gute Besserung und eine baldige Genesung gewünscht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell