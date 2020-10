Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in 17454 Zinnowitz

Wolgast (ots)

Am 17.10.2020 gegen 19:20 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Glienbergweg in 17454 Zinnowitz gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bisher unbekannter Ursache brannte in dem Wohnhaus eine Wohnung im Dachgeschoss in voller Ausdehnung. Die Bewohner der Wohnung und alle Bewohner des Wohnhauses konnten sich vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen. Die 49-jährige deutsche Bewohnerin der Wohnung zog sich bei dem Feuer so schwere Brandverletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zinnowitz, Trassenheide und Zempin gelöscht werden. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten die übrigen Bewohner des Wohnhauses in ihre Wohnungen zurückkehren. Von diesen wurde niemand verletzt. Da eine Straftat zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Anklam die weiteren Ermittlungen übernommen. Unterstützt wird er dabei am 18.10.2020 durch einen Brandursachenermittler.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

