Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgt für Einsatz am frühen Donnerstagmorgen

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, den 19. August, gegen 05:24 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel nach Schiffdorf in die Schleusenstraße alarmiert. In einem Heim für betreutes Wohnen, löste kurz zuvor die Brandmeldeanlage aus. Bereits nach kurzer Erkundung konnte festgestellt werden, dass hier kein weiterer Einsatz der Feuerwehr notwendig ist, weshalb die Einsatzstelle bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell