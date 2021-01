Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei sucht Eigentümer von zwei Herren-Mountainbikes (52/2001)

Speyer (ots)

20.01.2021, 13:30 Uhr

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr konnte die Polizei zwei abgeschlossene Herren-Mountainbikes in der Böschung unter der Siemensbrücke feststellen, die mit mehreren Ästen bedeckt, dort abgelegt waren. Hinweise auf die Eigentümer der Fahrräder konnten nicht erlangt werden. Deshalb wurden sie zur Eigentumssicherung sichergestellt. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Herren-Mountainbike Marke Bulls, Farbe schwarz, 7-Gang-Shimano-Kettenschaltung und ein Herren-Mountainbike Marke KTM, Farbe schwarz, 10-Gang-Shimano-Kettenschaltung. Sollte jemand eines der beschriebene Fahrräder vermissen, wird er gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

