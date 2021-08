Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöster Handdruckmelder sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den Samstagvormittagsstunden, des 14. August 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel nach Schiffdorf in die Heinrich-Mahler-Straße alarmiert. In einem Seniorenheim wurde ein Handdruckmelder ausgelöst. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegen werden, denn es handelte sich lediglich um einen Fehlalarm.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell