FFW Schiffdorf: Traktor stürzt von Fahrsilo - Fahrer muss ins Krankenhaus

Am Freitagabend, des 13. August 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Geestenseth gegen 20:32 Uhr in die Dorfstraße nach Geestenseth alarmiert. Grund des Einsatzes, war ein Traktor, welcher beim festfahren eines Fahrsilos, vom besagten Silo fiel und auf die Seite kippte. Beim Kippen des Traktors wurde zusätzlich der Fahrer leicht verletzt und es traten Betriebsstoffe aus. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte, konnte festgestellt werden, dass hier schweres Gerät notwendig ist, um den Traktor wieder aufzurichten, wozu ein Bagger zur Einsatzstelle geordert wurde. Währenddessen wurde der verletzte Fahrer, durch den Rettungsdienst, in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus, richtete gemeinsam mit dem Bagger den Traktor auf und säuberte anschließend die Einsatzstelle.

