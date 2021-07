FFW Schiffdorf: Feuerwehr wird in Brameler Feldmark zum Flächenbrand gerufen

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

In den Montagabendstunden, des 26. Juli 2021 gegen 20:52 Uhr, wurde der Ortsbrandmeister Bramel durch Passanten über einen Flächenbrand in der Feldmark informiert. Umgehend macht dieser sich auf dem Weg zur Erkundung und konnte eine verbrannte bzw. glimmende Fläche von ca. 10 Quadratmetern feststellen. Umgehend ließ er die gesamte Ortsfeuerwehr alarmieren, welche zügig anrückte. Das Feuer und die Fläche konnte zügig gelöscht werden und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

