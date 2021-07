Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den Mittagsstunden, des 23. Juli 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 12:47 Uhr, gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst, in die Straße Zum Feldkamp alarmiert. In einem Supermarkt brach eine Person, auf der Toilette zusammen und konnte aufgrund der verschlossenen Tür nicht erreicht werden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte die Tür geöffnet werden und die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst beim Transport.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell