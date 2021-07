Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Defekter Fahrstuhl sorgt für Tragehilfe der besonderen Art

Schiffdorf (ots)

Am Sonntagabend, den 18. Juli 2021, erreichte den Ortsbrandmeister aus Schiffdorf, gegen 20:30 Uhr, ein Anruf der Leitstelle. In einem Wohnheim für ältere Menschen fiel kurz zuvor der Fahrstuhl aus und zwei Senioren konnten ihren Wohnbereich, in der oberen Etage nicht mehr eigenständig mit ihren Rollstühlen erreichen. Kurzerhand rückte die Ortsfeuerwehr Schiffdorf mit mehreren Kameraden an, da nicht absehbar war, wann der Fahrstuhltechniker seine Arbeit beendet. Die Feuerwehr trug die Senioren in ihre Wohnung konnte kurz darauf das Wohnheim wieder verlassen.

