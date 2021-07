Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr öffnet Tür für Kuchen

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Mittwoch, den 14. Juli 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden, gegen 11:14 Uhr in den Sölzenweg nach Spaden alarmiert. Eine Bewohnerin, eines Mehrfamilienhauses, hatte sich kurz zuvor aus dem Haus ausgesperrt. Heikel an der Situation, weshalb die Feuerwehr anrückte: Sie hatte einen Kuchen im Ofen vergessen. Aufgrund der Situation, das kein weiterer Hausbewohner zuhause war, öffnete die Feuerwehr sowohl die Haus und die Wohnungstür. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr notwendig.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell