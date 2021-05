Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schäden auf Schulgelände hinterlassen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben sich unberechtigt Zugang auf das Gelände der Grundschule in der Hauptstraße in Otterberg verschafft. Die Eindringlinge beschädigten Sitzbänke und Mülleimer auf dem Areal der Schule. Die Schäden wurden am Donnerstagvormittag entdeckt. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wem sind in den vergangenen Tagen Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

