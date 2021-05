Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Fahrzeug überschlägt sich

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrzeug der US-amerikanischen Militärpolizei hat sich am späten Freitagvormittag in der Kaiserstraße überschlagen. Vermutlich weil der Fahrer kurz abgelenkt war, kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen parkenden Pkw, dann überschlug sich der Streifenwagen. Ein US-Militärpolizist wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen dürfte jeweils Totalschaden entstanden sein. Die Polizei schätzt ihn auf mehrere zehntausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, und bis die beschädigten Autos abgeschleppt waren, war die Kaiserstraße bis etwa 12:30 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz und mehrere Streifen der US-amerikanischen Militärpolizei. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell