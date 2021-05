Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rechte Parolen geschrien - Polizei nimmt 45-Jährigen vorübergehend fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag einen 45-Jährigen vorübergehend festgenommen. Der amtsbekannte 45-Jährige war am Nachmittag am Fackelrondell aufgefallen. Der Mann schrie rechte Parolen durch Fußgängerzone und beleidigte Passanten. Ebenfalls beleidigte er die eintreffenden Beamten. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht nachkam. Auch nachdem ihm die Festnahme angedroht wurde, wiederholte der 45-Jährige sein Verhalten. Er wurde festgenommen. Ein Richter ordnete die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Die Beamten leitete ein weiteres Strafverfahren ein. |elz

