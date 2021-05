Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto immer abschließen

Kaiserslautern (ots)

Dass man nicht "vergessen" sollte, sein Auto abzuschließen, hat am Donnerstag eine 36-jährige Frau gelernt. Sie meldete der Polizei, dass ihr Geldbeutel aus ihrem Pkw entwendet wurde. Den Wagen hatte die Frau am Mittwochnachmittag im Pirmannsgarten abgestellt. Als sie am nächsten Tag wieder zu dem Fahrzeug kam, war der Gelbeutel weg. Die 36-jährige Halterin gab zu, vermutlich vergessen zu haben, ihr Auto ordnungsgemäß zu verschließen. Deshalb: Autos unbedingt immer verschließen - egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird! |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell