Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Mutwillig haben unbekannte Täter in der Obere Straße ein Auto beschädigt. Am Mittwochabend meldete sich 21-Jähriger bei der Polizei. Er hatte an seinem Wagen festgestellt, dass der linke Außenspiegel mit Gewalt nach außen gedreht war. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 14. Mai 20 Uhr, und Dienstag, 18. Mai 18 Uhr. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

