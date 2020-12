Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Nicht aufgepasst

Ein Autofahrer missachtete die Vorfahrt am Dienstag in Giengen.

UlmUlm (ots)

Der 19-Jährige fuhr in der Heidenheimer Straße. An der Kreuzung zur Schwagestraße fuhr er in diese ein. Eine 72-Jährige fuhr in der Schwagestraße und hatte Vorfahrt. Die übersah der Fahrer des Renault. Die Mercedes Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt der 72-jährige Beifahrer im Mercedes leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos beträgt etwa 12.000 Euro.

