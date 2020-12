Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Seniorin beschädigt Kastenwagen

Noch unbekannt ist der Polizei der Besitzer eines Kastenwagens, der am Montag an einem Unfall beteiligt war.

Gegen 18.30 Uhr fuhr eine Frau mit einem Ford in der Simmisgasse aus einer Tiefgarage. Die 81-Jährige bog nach rechts ab und streifte dabei einen Kastenwagen. Der sei am rechten Fahrbahnrand gestanden, sagte die Frau später der Polizei. Da die Seniorin an der Unfallstelle keinen Schaden erkannte, fuhr sie nach Hause. Erst dort sah sie einen Schaden, worauf sie sich bei der Polizei meldete. Die Beamten überprüften sogleich die Unfallstelle. Der Kastenwagen war aber schon weg. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) geht davon aus, dass der Wagen am Heck links beschädigt sein müsste. Der Besitzer oder Zeugen, die Hinweise zum Besitzer des Kastenwagens geben können, sollen sich bitte melden.

