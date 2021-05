Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teure Elektrogeräte aus Pkw gestohlen

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Geldbeutel und elektronische Geräte im Wert von insgesamt mehr als 2.300 Euro haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag aus einem Auto gestohlen. Vermutlich zwischen abends, 18 Uhr, und frühmorgens, 5 Uhr, machten sich die Täter an dem Wagen zu schaffen. Wie sie das Fahrzeug knackten ist unklar. Die Polizei stellte keine Aufbruchspuren fest. Die Beamten bitten um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge insbesondere im Bereich der Straße Am Mandelteich, Am Hohenrech oder in der Ringstraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

