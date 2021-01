FW-BOT: Unbekannte Substanz an einer Rohrtrasse

Feuerwehr Bottrop

Im Bereich einer Rohrtrasse an der Industriestr. wurde durch einen Bürger eine unbekannte Substanz in einem offenen Fass gemeldet. Der Stoff war teilweise ausgetreten und verunreinigte bereits den Boden. Da keine Hinweise auf die Herkunft oder die Art des Stoffes gefunden werden konnten, wurde eine analytische Taskforce der Feuerwehr Dortmund angefordert. Mithilfe dieser konnte der Stoff letztendlich als ungefährliches Quellmittel identifiziert werden, der nun entsprechend ohne Probleme entsorgt werden kann. Neben der Berufsfeuerwehr und der ATF Dortmund übernahm die Freiwillige Feuerwehr Altstadt den Grundschutz in Stadtgebiet. (Ri)

