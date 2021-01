Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeugen - Unbekannter baut Außenspiegel aus

Herford (ots)

(jd) Gestern Morgen (17.1.) stellte eine 24-jährige Frau gegen 11.00 Uhr fest, dass der Außenspiegel ihres VW-Transporters stark beschädigt war. Das Fahrzeug hatte sie am Vorabend, um etwa 17.00 Uhr, an der Hansastraße abgestellt. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Außenklappe des rechten Seitenspiegels auf. Dann entwendeten sie das Spiegelglas und die große obere Spiegelaußenklappe. Um an diese Teile zu gelangen, brachen sie die untere Spiegelummantelung komplett ab. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

