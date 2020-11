Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

33100 Paderborn-Neuenbeken33100 Paderborn-Neuenbeken (ots)

(ah) Freitag, 13.11.20, 18:40 Uhr, 33100 Paderborn, Überwasserstraße, Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten, Ein 17-jähriger Jugendlicher befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Überwasserstraße in Neuenbeken bergauf in Fahrtrichtung Horner Hellweg. In dem verkehrsberuhigten Bereich kreuzte kurz vor der Einmündung mit dem Horner Hellweg nach Angaben des Kradfahrers eine Katze die Straße. Bei der deshalb eingeleiteten Vollbremsung stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht, so dass er mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus nach Paderborn verbracht wurde. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,-- Euro.

