Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte stehlen Auto - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend in der Kantstraße ein Auto gestohlen. Der schwarze Ford Fusion mit Kirchheimbolandener Kennzeichen parkte auf einem frei zugänglichen Anwohnerparkplatz. Vermutlich wurde am Wagen manipuliert, um ihn in Betrieb nehmen zu können. Die Polizei bitte um Hinweise. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Wer hat das Auto gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

