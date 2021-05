Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend in der Zollamtstraße einen Unfall verursacht - und sich anschließend einfach aus dem Staub gemacht. Nach dem Unbekannten wird gesucht; die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Wie die betroffene Autofahrerin später bei der Polizei zu Protokoll gab, fuhr sie mit ihrem Dacia Duster in Richtung Elf-Freunde-Kreisel. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr von hinten ein Fahrradfahrer an ihr vorbei und blieb am rechten Seitenspiegel hängen. Es entstand ein Schaden am Spiegel. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Radfahrer davon. Die Fahrerin des Wagens beschrieb den Radler als Mitte Zwanzig mit bräunlichen Haaren. Er trug eine grüne Jacke und eine blaue Jeans. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit gern entgegen. |elz

