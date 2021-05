Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch übers Dach scheitert ++ Einbruch in Vereinsheim ++ Motorroller entwendet ++ Vorfahrt missachtet

Cuxhaven (ots)

Einbruch übers Dach scheitert

Hemmoor. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 12.05.2021 bis Montag, 17.05.2021, versucht, in eine Gießerei in Hemmoor einzubrechen. Die Täter stiegen auf das Dach des Betriebsgebäudes und versuchten ein Dachfenster aufzuhebeln. Als dies misslang, verließen die Täter den Tatort unverrichteter Dinge.

++++++

Einbruch in Vereinsheim

Hagen im Bremischen. Am gestrigen Montag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 19 Uhr, sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des Hagener SV eingebrochen. Die Täter zerstörten die Scheibe der Eingangstür und drangen ins Gebäude ein. Die Täter zerstörten einige Glasflaschen und kippten Flüssigkeiten aus. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Schaden beträgt über 3.000 Euro.

++++++

Motorroller entwendet

Geestland/Bad Bederkesa. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in der Drangstedter Straße in Bad Bederkesa einen Motorroller entwendet. In der Zeit von Samstag, 15.05.2021, 11 Uhr bis Sonntag, 16.05.2021, 12.30 Uhr, haben die Täter das Lenkradschloss des Rollers überwunden und das Zweirad komplett entwendet.

++++++

Vorfahrt missachtet

Cuxhaven. Gestern Vormittag gegen 9.30 Uhr kam es in Lüdingworth zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 17-jährige Fahranfängerin (begleitetes Fahren) kam mit ihrem PKW aus Richtung Wanna und wollte die Lüdingworther Straße überqueren. Sie hatte zwar noch ordnungsgemäß an der Haltelinie angehalten, dann jedoch den von links kommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 81-jährigen übersehen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Zum Glück wurde keiner der Insassen verletzt. Der PKW des 81-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro.

++++++

