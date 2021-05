Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis und auf der Autobahn

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Sonntag, 16.05.2021 kam es gegen 20:55 Uhr zu einem Unfall im Köstersweg. Die 32-jährige Fahrerin eines Mercedes kam alleinbeteiligt in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Metallzaun. In der Unfallaufnahme wurde klar, die Fahrzeugführerin verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis und war zudem alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,13 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Schwanewede/BAB 27. Am Sonntag, 16.05.2021, ereignete sich gegen 15:42 Uhr während plötzlich auftretenden Hagels ein Unfall auf der BAB 27. Der 34-jährige Fahrer eines Mercedes geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000,00 Euro geschätzt. Nur wenige Stunden später kam es im selben Autobahnabschnitt gegen 18:25 Uhr zu einem weiteren Unfall. Hier geriet der 32-jährige Fahrer eines Peugeot beim Wechsel auf den Überholfahrstreifen ins Schleudern und kollidierte mit einem Mercedes. Beide Pkw werden hierdurch an die Schutzplanken und wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mercedes kommt schließlich zwischen den beiden Fahrspuren zum Stehen, sodass ein dritter dahinterfahrender Audi dem Mercedes nicht ausweichen kann und diesen touchiert. An allen drei Pkw entstand Sachschaden, welcher im mittleren fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Die Insassen der Fahrzeuge blieben glücklicherweise unverletzt.

Wurster Nordseeküste. Am Samstag, 15.05.2021, kam es gegen 14:45 Uhr auf der Wanhödener Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten. Die 75-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw hatte die BAB 27 an der Anschlussstelle Nordholz verlassen und wollte nach links in die Wanhödener Straße in Richtung Wanhöden einbiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten Kleinbus. Beide Fahrzeuge kollidierten nahezu frontal, sodass an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Die Unfallverursacherin sowie vier der der fünf Insassen des Kleinbusses wurden leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 20.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell