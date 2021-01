Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Verkehrsunfallflucht in Niederprüm In der Nacht von Mittwoch, den 20.01.2021, auf Donnerstag, den 21.01.2021, kam es auf dem Parkplatz des Baumarktes Franz Müller in Niederprüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken einen sich dort befindlichen Stromkasten. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

