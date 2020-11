Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Werkzeug gestohlen

HaselünneHaselünne (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Straße Am Lasterbach eingebrochen. Sie stahlen Elektrowerkzeug. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

