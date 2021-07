Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Bauarbeiten sorgen für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den Mittagsstunden des 08. Juli 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gegen 14:40 Uhr, in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. Hier löste in einem Heim für betreutes Wohnen die Brandmeldeanlage aus. Bereits kurz nach Eintreffen der ersten Kräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Ursache für die ausgelöste Brandmeldeanlage, waren Bauarbeiten im Keller des Wohnheims. Die Einsatzstelle konnte bereits gegen 15:20 Uhr wieder verlassen werden.

