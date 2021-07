Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Altluneberg: Rademacher bleibt weiterhin Ortsbrandmeister

Schiffdorf-Altluneberg (ots)

Bereits vergangene Woche Freitag, den 09. Juli 2021, fand die Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Altluneberg statt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten sämtliche Jahreshauptversammlungen in der Gemeinde abgesagt werden und somit auch die Wahlen der verschiedenen Funktionsträger. Nachdem sich die Lage jetzt mehr und mehr entspannt, ist es auch den Feuerwehren wieder möglich, neben der Dienstaufnahme, auch Versammlungen und Wahlen abzuhalten. So auch in Altluneberg, wo Thomas Rademacher weiterhin als Ortsbrandmeister tätig sein wird, Lars Weber wurde erneut einstimmig zum Atemschutzgerätewart gewählt. Katja Asmussen bleibt weiterhin Schriftwartin und Jens Hemeyer Gerätewart. Neben ein paar Worten durch den Ortsbrandmeister und unserem stellvertretenden Gemeindebrandmeister, Detlef Heinsohn, nahm die Versammlung einen guten Verlauf.

