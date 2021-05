Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt mehrere Cannabis-Pflanzen sicher

Dormagen (ots)

Am Dienstagmorgen (11.05.) wurde eine Polizeistreife zu einer Anschrift in Dormagen-Hackenbroich gerufen. Der Mitteiler entdeckte in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses mehrere Cannabispflanzen. Die Polizei stellte vor Ort eine sogenannte "Growbox" mit Wassertank, Schläuchen und mehreren Utensilien für den Anbau von Marihuana und die entsprechenden Pflanzen sicher.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit Spuren aus. Bisher richten sich die Ermittlungen noch gegen einen unbekannten Marihuana-Bauern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell