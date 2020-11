Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz/N, Lkrs. RW) Renault gerät in Werkstatt in Brand 20.11.20

SulzSulz (ots)

Ein älterer Kleinwagen ist am Freitag in einem Kfz.-Betrieb im Industriegebiet Kastell in Brand geraten. Als ein Mitarbeiter den nicht zugelassenen Renault startete, fing es aus dem Motorraum plötzlich an zu qualmen. Es gelang noch, das Auto ins Freie zu schieben, weshalb an der Werkstatt kein Schaden entstand. Die gerufene Feuerwehr löschte mit Schaum den Brand. Aufgrund des entstandenen Rauchgases mussten zwei Beschäftigte zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell