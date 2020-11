Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Schneller Fahndungserfolg für die Polizei - Einbrecher festgenommen (20.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen Einbrecher festgenommen, der gegen 4.30 Uhr in ein Wettbüro in der Bärenstraße eingebrochen war. Die Beamten konnten schnell einen polizeibekannten 30-Jährigen aus Schwenningen ermitteln und ihn kurz nach der Tat in seiner Wohnung festnehmen. Dem Mann konnte auch noch ein zweiter Einbruch in dieser Nacht in ein Reisebüro nachgewiesen werden. Da gegen ihn noch wegen einer Vielzahl von weiteren Straftaten ermittelt wird, beantragte die Staatsanwaltschaft Konstanz beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl. Der Täter kam nach Vorführung bei einem Haftrichter in Untersuchungshaft.

