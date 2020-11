Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung "Großbrand der Scheffelhalle" vom 17.11.2020 - Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe ein (20.11.2020)

SingenSingen (ots)

Wie bereits berichtet war es am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr zu einem Brand in Singen gekommen, dem die 95-Jahre alte "Scheffelhalle" zum Opfer fiel. Die Veranstaltungshalle brannte dabei bis auf die Grundmauern nieder. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Sachbearbeitung übernommen und die Ermittlungsgruppe "Insel" gebildet. Brandermittler und Sachverständige haben heute die Brandruine begutachtet und nach Spuren gesucht. Dabei mussten sie wegen der akuten Einsturzgefahr der teilweise noch stehenden Außenmauern äußerst vorsichtig vorgehen. Der Schaden am völlig zerstörten Gebäude liegt nach ersten Schätzungen im unteren siebenstelligen Bereich.

