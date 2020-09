POL-RE: Gladbeck: Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Polizeipräsidium Recklinghausen

Auf einem Parkplatz an der Bottroper Straße ist eine 65-jährige Frau aus Gladbeck von einem Auto angefahren worden. Der Wagen mit einer unbekannten Fahrerin touchierte am Montag um 12.00 h auf dem Supermarkt-Parkplatz eine Fußgängerin. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin flüchtete nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an.

