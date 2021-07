FFW Schiffdorf: Pkw landet in Böschung: Fahrer wird im Wrack eingeklemmt und muss durch Feuerwehr befreit werden

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Pkw landet in Böschung: Fahrer wird im Wrack eingeklemmt und muss durch Feuerwehr befreit werden

Schiffdorf

Am Mittwochabend, den 21. Juli 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Geestenseth, zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei gegen 21:22 Uhr in die Sellstedter Straße nach Schiffdorf alarmiert. Kurzzuvor kam es hier zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Audi aus Fahrtrichtung Bramel entlang der Brameler Straße fuhr und aus bisher ungeklärter Ursache nahe geradeaus über die Sellstedter Straße fuhr. Nach dieser unkontrollierten Überfahrt, stürzte der Audi eine ca. zwei bis drei Meter tiefe Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Durch diesen Zusammenprall verformte sich der Pkw so, dass der 53 Jahre alter Fahrer in seinem Fahrzeugwrack eingeklemmt wurde. Sein 50 jähriger Beifahrer konnte glücklicherweise bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte das Wrack eigenständig verlassen und wurde lediglich leicht verletzt. In Kooperation mit Rettungsdienst, konnte die Feuerwehr den leicht bis mittel Verletzten Bremerhavener Fahrer, mittels Hydraulischen Rettungsgerät befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Der Bremerhavener Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus, zur weiteren Versorgung verbracht, während sein Beifahrer eigenständig die Einsatzstelle verlassen konnte. Neben der Menschenrettung unterstützte die Feuerwehr mittels Ausleucht- & Aufräumarbeiten für Polizei und Abschleppunternehmer. Laut Schätzungen der Polizei handelt es sich um einen Schaden von ca. 14.000 Euro und einem Totalschaden des Audis.

