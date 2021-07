Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Motorradfahrer durch Unfall lebensgefährlich verletzt

Aalen (ots)

Am Dienstag gegen 18:10 Uhr befuhr ein 17-Jähriger die Kreisstraße von Elchingen in Richtung Hohenlohe mit seinem Leichtkraftrad. Kurz hinter Elchingen hielt er in einer Linkskurve nicht die rechte Fahrbahnseite ein, was ein 26-Jähriger, der mit seinem PKW VW in Richtung Elchingen fuhr, erst sehr spät erkennen konnte. Der 26-Jährige versuchte noch dem Leichtkraftrad auszuweichen, in dem er seinerseits auf die linke Fahrbahnseite lenkte. Es kam dennoch zu einer Kollision und der 17-Jährige stürzte. Er erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 26-jährige Autofahrer und seine 32-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung war die Kreisstraße gesperrt. Sie konnte gegen 21:00 Uhr wieder freigegeben werden.

